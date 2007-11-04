Президент Пакистана взял под арест 500 членов оппозиции

После объявления чрезвычайного положения в Пакистане задержаны до 500 человек. Как заявил премьер-министр страны Шаукат Азиз (Shaukat Aziz), аресты проведены в предупредительных целях, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Среди задержанных - Джавед Хашми (Javed Hashmi), лидер партии бывшего премьера Наваза Шарифа (Nawaz Sharif), и Имран Хан (Imran Khan), один из популярных оппозиционных политиков.

Азиз также сообщил, что парламентские выборы, запланированные на январь следующего года, могут быть отложены. Глава пакистанского правительства не исключил, что голосование состоится на год позже. По словам премьера, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Президент Пакистана Первез Мушарраф объявил чрезвычайное положение 3 ноября. В стране приостановлено действие конституции и работа Верховного суда, его председатель отстранен от должности. Здание суда оцеплено военными.

Официально действия президента объясняются возросшей активностью радикальных исламистов и вмешательством судебных властей в работу правительства и парламента.

Ранее Верховный суд Пакистана принял к рассмотрению иски, в которых политические противники Мушаррафа оспорили законность его участия в президентских выборах, состоявшихся в начале октября. По пакистанской конституции, главой государства может быть только гражданское лицо, между тем Мушарраф занимает пост командующего вооруженными силами.

По итогам выборов в Пакистане было объявлено о победе Мушаррафа, однако окончательные официальные данные до сих пор не опубликованы, поскольку Верховный суд еще не вынес решения по искам противников президента. Мушарраф обвинил суд в медлительности, которая мешает нормальной работе всей системы власти.

После введения режима чрезвычайного положения семеро из 11 судей Верховного суда собрались на заседание, объявили решение Мушаррафа незаконным и призвали военных не подчиняться президенту.