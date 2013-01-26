78% поляков довольны своей работой и 45% - зарплатой (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствует опрос СBOS, которая в рамках своего исследования побеседовала с 1227 респондентами.

"Неизменно с 2006 года более 2/3 экономически активных поляков довольны своей работой, в том числе треть абсолютно уверена в этом. Неудовлетворение от работы чувствуют 9% опрошенных, а 13% имеют неоднозначное мнение", - отмечают исследователи.

Они замечают, что финансовое вознаграждение за труд не является самым главным фактором, который свидетельствует об удовлетворении или неудовлетворении своим трудом.

"На первом месте стоят вопросы самореализации, связанные с заинтересованностью в работе, ее значением, а также возможностями использования в ней квалификации достижения и ее усовершенствования", - отмечали в СBOS.

Более 80% опрошенных сказали, что считают свою работу важной, а более 70% - интересной, в то время как всего 55% признали, что работают по своей специальности.

Больше всего довольных своей работой среди работников среднего звена с более высокими доходами, а менее всего - среди офисных и молодых работников в возрасте с 18 до 24 лет.

Как сообщал УНИАН, в последний месяц прошлого года уровень безработицы в Польше поднялся до 13,4%, что всего на 0,1% меньше рекордного за последние пять лет уровня, достигнутого в феврале 2012 года.

По последним данным, в 38-миллионной Польше работы не имеют 2,1 млн. человек.

По данным официальной статистики, средняя зарплата в секторе предприятий в Польше в декабре прошлого года составляла около 1,3 тысяч долларов, а минимальная зарплата на текущий год определена правительством на уровне около 500 долларов.