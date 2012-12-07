В Каунасе открыли памятную доску Евгену Коновальцу (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, памятную доску установили на доме по аллее Свободы, в котором часто бывал полковник Е.Коновалец, имевший литовское гражданство. Доска изготовлена на средства областного бюджета Львовщины по просьбе украинской общины Литвы.

Как информирует пресс-служба, вице-мэр Каунаса Станисловас Бушкевичиус, выступая перед участниками торжеств, отметил, что "украинский народ, как и литовский, долгое время были порабощенными народами, поэтому Евгений Коновалец всегда понимал желание Литвы, как и Украины, вырваться и стать независимым государством".

„Е.Коновалец помог Литве, и Литва помогла ему мобилизовать силы, чтобы добиваться независимости своей страны. Я рад, что литовцы его не забывают, и мы говорим о нем как о лидере борьбы за свободу. В свое время Коновалец сказал, что только те народы, которые знают свою историю, достойны уважения других», - отметил С.Бушкевичиус.

Экс-председатель Львовского областного совета Олег Панькевич (сложил полномочия в связи с избранием депутатом Верховной Рады Украины - УНИАН), который в составе делегации из Львовской области прибыл на торжестве в Каунас, отметил, что „Литва и Украина начали новую страницу сотрудничества в области сохранения исторической памяти".

«Историческая память является основанием для будущих отношений между Украиной и Литвой, и мы рады, что в Каунасе увековечена память украинского проводника», – сказал он.

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Справка УНИАН: Евген Коновалец - полковник Армии УНР, комендант УВО, руководитель Провода украинских националистов (с 1927 г.) родился 14 июня 1891 года в Львовской области. Погиб 23 мая в 1938 г. в Роттердаме (Голландия) в результате спецоперации, проведенной органами НКВД СССР.