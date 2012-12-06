С сегодняшнего дня в штате Вашингтон можно курить марихуану

Об этом сообщают «Комментарии».

Как известно, в начале ноября жители штатов Вашингтон и Колорадо проголосовали за легализацию марихуаны. С 6 декабря в штате Вашингтон ее можно употреблять и продавать «в развлекательных целях».

По новым правилам, жители Колорадо и Вашингтона смогут приобретать марихуану в количестве не более унции (28,3 г) в определенный период времени для использования «в личных целях».

Марихуана, как и алкоголь, будет продаваться только клиентам в возрасте старше 21 года. В Вашингтоне будут выдаваться специальные лицензии на производство и продажу марихуаны. В Колорадо же правила будут мягче - там жителям будет разрешено даже самостоятельно ее выращивать.

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Колорадо и Вашингтон стали первыми штатами в истории США, которые разрешили своим жителям легально употреблять легкие наркотики.

Ранее марихуана была легализована только в Калифорнии, но и то исключительно в медицинских целях.