Собчак перечислили 1,5 миллиона, которые изъяли во время обыска

«Этого смс (о поступлении денег- УНИАН) от своего бухгалтера я ждала много месяцев! Ура!», написала К.Собчак в своем «Твиттере».

Также она разместила смс-сообщение от бугалтера, где указано: «От СК (Следственного комитета) поступили деньги: 1 млн. 108 тыс. 408 евро, 522354,50 долл.»

Как сообщал УНИАН, 6 мая, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, состоялась акция протеста оппозиции, которая закончилась задержанием в Москве около 400 человек.

11 июня следователи провели обыски у российских оппозиционеров Алексея Навального, Сергея и Анастасии Удальцовых, Ильи Яшина, К.Собчак и других. К.Собчак заявляла, что ее унижали и ограбили в ходе обыска ее квартиры в Москве.

27 сентября Следственный комитет России сообщил, что намерен вернуть изъятые у нее деньги.

«В ходе проведенного по делу на основании постановления суда обыска в квартире у К.Собчак изъяты 1 108 420 евро, 522 392 доллара США и 485 325 рублей. С целью установления принадлежности денежных средств, а также возможного факта совершения их владельцем налоговых преступлений по делу проводился ряд следственных и процессуальных действий», - отметили в Следственном комитете.