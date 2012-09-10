Бортпроводники Lufthansa пообещали компании 6 недель без страйка
10:18, 10 сентября 2012Мир
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Бортпроводники авиакомпании Lufthansa отказались от проведения забастовок в течение ближайших полутора месяцев.
В Lufthansa должны договориться за 6 недель
Об этом сообщил представитель профсоюза сотрудников крупнейшего европейского перевозчика Николей Баублис.
По его словам, шесть недель - это минимальный срок, который могут занять переговоры с работодателем. Если стороны не придут к соглашению, то забастовки могут возобновиться, однако пока этого в планах профсоюза нет, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Переговоры должны начаться уже в среду, а к этому сроку сторонам предстоит выбрать посредника для урегулирования спора.
Договориться о начале переговоров стало легче после того, как Lufthansa пошла на уступки бастующим и пообещала взять часть временных сотрудников в штат на постоянные трудовые договора.
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