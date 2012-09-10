Китайская экономика подала еще один сигнал спада
09:56, 10 сентября 2012Мир
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В Китае в августе зафиксирован спад импорта на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что может быть еще одним сигналом возможного спада экономики страны, которая является одной из крупнейших в мире.
Китайский импорт упал на 2,6%
Ранее были обнародованы данные, что в августе промышленное производство в Китае упало до трехлетних минимумов, пишет Радио Свобода.
В то же время экспорт китайских товаров все еще демонстрирует рост, хотя его темпы значительно ниже, чем были продемонстрированы в предыдущие годы - из-за долговых проблем Европы и слишком медленного восстановления в США. В сравнении с августом 2011 года Китай экспортировал на 2,7% больше.
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