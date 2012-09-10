Китайская экономика подала еще один сигнал спада

Ранее были обнародованы данные, что в августе промышленное производство в Китае упало до трехлетних минимумов, пишет Радио Свобода.

В то же время экспорт китайских товаров все еще демонстрирует рост, хотя его темпы значительно ниже, чем были продемонстрированы в предыдущие годы - из-за долговых проблем Европы и слишком медленного восстановления в США. В сравнении с августом 2011 года Китай экспортировал на 2,7% больше.