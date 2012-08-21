Власти Сирии требует от повстанцев сдать оружие и начать переговоры

"Необходимо найти механизм для сдачи оружия государству. Все, кто имеет на руках оружие, должен его сдать. Таким образом ситуация должна перейти к естественному порядку вещей, и на этом основании мы сможем решать политические вопросы", - сказал министр по национальному примирению Али Хайдар на пресс-конференции в Москве, сообщает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что политический процесс сможет начаться только после полного прекращения насилия в Сирии и что этот процесс должен стать основой для урегулирования конфликта, который длится уже более года.

"Только после этого можно будет на твердой почве перейти к диалогу за столом переговоров и добиться национального примирения, которое учитывало бы интересы всех без исключения", - добавил А.Хайдар.

В свою очередь, вице-премьер-министр Сирии по экономическим вопросам Кадри Джамиль заявил, что обсуждение отставки Президента Сирии Башара Асада возможно только после начала общесирийского диалога.

Также К.Джамиль высказал мнение, что западные страны, заявляя о наличии у Сирии химического оружия, ищут предлог для военного вмешательства в дела страны.

"Запад ищет предлог, чтобы вмешаться в дела Сирии. Если этот предлог не подойдет, они будут искать новый предлог", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли российское химическое оружие в Сирии.

В понедельник Президент США Барак Обама заявил, что использование Дамаском химического или биологического оружия может изменить позицию Вашингтона по вопросу вооруженного вмешательства во внутренний конфликт в этой стране.

К.Джамиль указал также, что "военное вмешательство в Сирию создаст очень опасный прецедент для его повторения в других уголках мира".

"Это будет ущемление права сирийского народа на самооопределние, на право решать свою судьбу самим", - сказал вице-премьер Сирии.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. Его жертвами, по данным представителей ООН, стали 17 тысяч человек. Западные страны и ряд арабских государств добиваются ухода Президента Башара Асада, полагая, что это остановит насилие.

Россия и Китай, напротив, опасаются, что внешнее вмешательство в Сирии и потеря государственности приведут к разрастанию конфликта. Власти Сирии, в свою очередь, заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.