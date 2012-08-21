Премьер Эфиопии скончался в госпитале от инфекции

В заявлении телеканала сообщается, что 57-летний премьер лечился за границей последние два месяца.

Исполняющим обязанности главы правительства назначен заместитель Зенауи - Хайле Мариам Десалегн, отмечает телеканал.

Состояние здоровья Зенауи, который является одним из наиболее влиятельных африканских лидеров, привлекло внимание СМИ после того, как он впервые с момента прихода к власти в 1991 году не появился на саммите Африканского союза, проходившем в Аддис-Абебе в середине июля, сообщает РИА Новости.

СМИ сообщали, что Зенауи, у которого выявлен рак мозга, госпитализирован в Брюсселе и впал в кому после операции. Власти опровергли эти сообщения, заявив, что премьер лечится за рубежом и вскоре вернется на работу.