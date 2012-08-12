Израиль будет извещать население об угрозе ракетных ударов смсками

Как передает Agence France-Presse, эта система предназначена для предупреждения жителей страны об угрозе ракетных ударов со стороны Ирана или базирующейся в Ливане "Хезболлах".

Сообщения будут рассылаться на четырех языках: иврите, русском, арабском и английском. По сообщению The Jerusalem Post, система устроена таким образом, что предупреждения можно рассылать жителям разных регионов исходя из предполагаемой траектории полета ракеты. Тестирование продлится до 16 августа.

Система оповещения о ракетных ударах по СМС находилась в разработке несколько лет. Сложности с ее запуском возникли в связи с тем, что Министерство обороны Израиля не могло договориться с операторами мобильной связи, однако, по всей видимости, разногласия удалось преодолеть. В ходе тестирования сообщения получат абоненты трех крупнейших операторов мобильной связи: Cellcom, Pelephone и Orange.

Работа системы оповещения будет находиться в ведении Командования тыла Израиля. Представитель этого управления отметил, что по желанию абонента предупреждения о ракетных ударах можно отключить.

Необходимость оперативного предупреждения населения об угрозе ракетных ударов возникла в связи с тем, что Израиль вскоре может начать военную операцию против Ирана, который израильские власти подозревают в разработке ядерного оружия. Иран уже пообещал, что в случае начала такой операции нанесет ответный удар.

Как сообщалось ранее, пуск ракет с территории Ирана израильские радары в состоянии засечь за 15 минут до момента удара. В случае с "Хезболлахом" времени для принятия ответных мер после пуска и эвакуации гораздо меньше: ракеты небольшой и средней дальности, используемые боевиками движения, долетят до Израиля за несколько минут, отмечает Лента.ру.