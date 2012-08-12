В Китае произошло мощное землетрясение
15:34, 12 августа 2012Мир
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В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло сегодня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на северо-западе страны, сообщает сайт Геологической службы США.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 9,7 километра в 282 километрах от города Хотан, передает РИА «Новости».
Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Синьцзян-Уйгурский автономный район является одним из самых опасных в КНР.
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