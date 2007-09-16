В Греции оглашены экзит-полы

Оппозиционная партия Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) ждет официальных результатов выборов, заявил журналистам в Афинах видный член партии, бывший министр культуры Эвангелос Венизелос. "Мы ждем настоящих результатов от министерства внутренних дел", - сказал Венизелос.

Результаты exit-polls, обнародованные сразу после закрытия избирательных участков, прочат ПАСОК поражение. Правящая партия "Новая Демократия" набирает, по данным разных опросов, от 40,6% до 43%, в то время как ПАСОК набирает 37,5%-39,5%. Погрешность опросов обычно составляет около 1%. Exit-polls считаются точным средством предсказания результатов голосования, поскольку в них принимают участие десятки тысяч человек.

Первые официальные результаты ожидаются в ближайшие часы.

Другие партии пока не комментируют результаты опросов. Однако в "Новой Демократии" предвкушают победу на выборах, а три других малых партии - коммунисты, леворадикалы и ультраправые - довольны резким увеличением числа поданных за них голосов.

РИА "Новости"