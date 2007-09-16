В Таиланде потерпел крушение пассажирский лайнер: 88 погибших (обновлено)

Согласно последним официальным данным, при крушении пассажирского самолета в таиландском городе Пхукет погибли 88 человек, 42 получили ранения и были госпитализированы, сообщает агентство Рейтер.

Известно, что на борту авиалайнера примерно половина пассажиров были иностранцами. Среди них в живых остались 8 британцев, 2 австралийца.

По данным Рейтер, в списке выживших иностранцев есть также ирландец и иранец. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В госпитале также находятся 10 иностранных граждан, национальность которых пока не установлена. Представители местных властей предполагают, что среди них есть немцы, израильтяне и итальянцы.

Известно, что авиалайнер принадлежал авиакомпании Orient Thai Airways. Он летел из Бангкока рейсом OG 269. По данным агентства, посадка проходила в неблагоприятных погодных условиях - над взлетно-посадочной полосой лил сильный дождь.