Шварценеггер объявил чрезвычайную ситуацию в Калифорнии

Сильные пожары, вспыхнувшие в национальном парке Сан-Бернардино на юге американского штата Калифорнии, уничтожили 18 тысяч акров леса, пять тысяч человек эвакуированы, сообщает агентство “Ассошиэйтед Пресс” со ссылкой на представителей противопожарной службы страны.

По предварительным данным, никто не пострадал. Силы пожарной службы принудительно эвакуировали жителей из близлежащих населенных пунктов.

Огонь уже находится в полумиле от жилых домов. С пожаром борются примерно 630 пожарных при поддержке вертолета. Огонь быстро распространяется, и справиться с ним пока не удается, так как сильный ветер, скорость которого около 32 километров в час, способствует распространению пламени.

Губернатор штата Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР ввел режим чрезвычайной ситуации. Эта мера позволит использовать пожарные расчеты из других районов Калифорнии, отмечает РИА «Новости».