Армения оштрафована за отказ от участия в «Евровидении» в Баку

Как сообщает ИТАР-ТАСС, директор управления по работе со СМИ базирующегося в Женеве ЕВС Анника Ниберг-Франкенхаузер заявила, что такое решение было принято Телевизионным комитетом и референтной группой ЕВС после изучения дела.

В результате Армения должна будет внести взнос за участие в конкурсе, а также выплатить 50% суммы взноса в качестве штрафа.

А.Ниберг-Франкенхаузер не смогла сообщить размер взноса для Армении.

Кроме того, общественное телевидение Армении будет должно показать финал конкурса «в прямом эфире и без перерывов», а в случае отказа страна «может лишиться права участвовать в 2013 году в конкурсе».

«Существует регламент, и после определенного срока страна, изъявившая желание принять участие в конкурсе, не может поменять свое решение», – сказала А.Ниберг-Франкенхаузер, подчеркнув, что именно это произошло в случае с Арменией – об отказе было сообщено, «когда все сроки для этого вышли».

В конце февраля более 20 известных армянских певцов выступили с заявлением о бойкоте «Евровидения-2012», направленным Союзу европейских вещателей и Общественной телекомпании Армении, после того как ранее, по версии Еревана, в результате перестрелки на границе между Арменией и Азербайджаном был убит военнослужащий вооруженных сил Армении.