В Бангладеш затонул двухпалубный паром: на борту было 200 человек
09:22, 13 марта 2012Мир
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По меньшей мере 150 человек считаются пропавшими без вести после аварии
В Бангладеш по меньшей мере 150 человек считаются пропавшими без вести после крушения парома.
Трагедия произошла сегодня утром на реке Мегхна – двухпалубный паром, на борту которого находились около 200 человек, столкнулся с другим судном и затонул, сообщает радио «Свобода».
По данным полиции, спасены 35 человек. По их словам, в момент крушения большинство пассажиров парома спали. На месте крушения работают спасатели.
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