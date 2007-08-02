Путин разрешил использовать оружие для охраны трубопроводов

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" и статью 12 Федерального закона "Об оружии". Внесенные в закон поправки дают право охранникам нефтепроводов "Транснефти" и Газпрома применять оружие.

Согласно поправкам, дочерние общества ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", эксплуатирующие магистральные нефтепроводы и являющиеся их собственниками, и ОАО "Газпром" имеют право использовать и применять служебное оружие и специальные средства для обеспечения сохранности продукции, поставляемой для государственных нужд. Охранники указанных нефтепроводов имеют право хранить, носить и применять служебное оружие.

Несмотря на поддержку поправок Госдумой и Советом Федерации России, на стадии принятия были и противники данного закона. В частности, спикер верхней палаты парламента Сергей Миронов заявлял ранее, что "создание частной, корпоративной армии, которая будет охранять трубопроводы, – это опасный прецедент". С.Миронов также высказывал опасение, что вслед за Газпромом и "Транснефтью" создавать свои "вооруженные формирования" начнут и другие стратегические компании. А это "в условиях криминальной России крайне опасно", - отмечал спикер Совета Федерации.

Некоторые наблюдатели считают, что закон, разрешающий Газпрому и "Транснефти" вооружиться, вызовет недовольство других крупных госкомпаний, в частности РАО "ЕЭС России" и РЖД. Вполне возможно, что эти монополии начнут требовать подобных привилегий и для себя.

Между тем вице-президент "Транснефти" Сергей Григорьев на стадии принятия закона подчеркнул, что речь идет исключительно о служебном оружии, отличающемся от боевого поражающей мощностью, дальнобойностью, скорострельностью и другими параметрами, сформулированными в законе об оружии. С.Григорьев также ссылался на международную практику. В частности, он заявил, что служебное оружие имеется в охранных структурах всех известных в мире трубопроводных компаний.

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