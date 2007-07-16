Великобритания объявила о санкциях против России

За отказ выдать Андрея Лугового, подозреваемого британскими властями в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, Великобритания вышлет четырех российских дипломатов и сократит сотрудничество с Москвой в ряде сфер. В частности, будут прерваны переговоры об облегчении визового режима. Об этих мерах объявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд, выступая в парламенте с официальным заявлением, сообщает телеканал CNN.

Кроме того, как только Луговой окажется на территории третьей страны, Великобритания будет добиваться его выдачи, сказал министр.

Реакция британских властей последовала в ответ на отказ Генпрокуратуры РФ в экстрадикции Лугового на основании российской конституции, которая запрещает выдавать граждан России в другие страны.

В Лондоне называют дело Литвиненко очень серьезным, так как речь идет об убийстве гражданина Великобритании общественно опасным способом. Бывший сотрудник ФСБ скончался в ноябре 2006 года в результате отравления радиоактивным элементом полоний-210. В предполагаемый день отравления он встречался с Луговым и его коллегой Дмитрием Ковтуном, после чего почувствовал симптомы острого отравления.

Российские власти предложили Великобритании судить Лугового в России по российским законам, если Лондон предоставит доказательства его причастности к убийству Литвиненко. Однако британская сторона заявила, что не считает российский суд объективным и справедливым.

Лента.ру