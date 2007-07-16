КГБ Беларуси разоблачило шпионскую сеть

Польские агенты следили за объектами объединенных систем противовоздушной обороны России и Беларуси - заявил в эфире государственного канала заместитель руководителя КГБ Виктор Вегер.

Вроде бы агентов - а это четверо граждан Беларуси и один России - задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье "измена родине". По словам кагебиста, разоблачили сеть, которая вроде бы работала на польскую разведку, благодаря россиянину. Шпион явился с повинной. В частности, агенты следили за зенитными комплексами С-300.

5 канал