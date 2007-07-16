КГБ Беларуси разоблачило шпионскую сеть
10:49, 16 июля 2007Мир
1102 0
Возбуждено уголовное дело
Польские агенты следили за объектами объединенных систем противовоздушной обороны России и Беларуси - заявил в эфире государственного канала заместитель руководителя КГБ Виктор Вегер.
Вроде бы агентов - а это четверо граждан Беларуси и один России - задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье "измена родине". По словам кагебиста, разоблачили сеть, которая вроде бы работала на польскую разведку, благодаря россиянину. Шпион явился с повинной. В частности, агенты следили за зенитными комплексами С-300.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter