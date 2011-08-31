Китай: запрет на полеты касается даже голубей

На выставку приедут лидеры ряда стран

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая ввели усиленные меры безопасности в связи с предстоящим проведением первой выставки "Китай-Евразия", сообщает Би-би-си. Улицы центрального города, Урумчи, патрулируют вооруженные полицейские. Над городом объявлена бесполетная зона, запрещены даже традиционные соревнования почтовых голубей. Ожидается, что на выставку в Урумчи приедут лидеры ряда стран, включая президента Пакистана Азифа Али Зардари.

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