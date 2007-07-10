Премьер Венгрии надеется увидеть Ющенко в Мукачево через две недели

Премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНЬ планирует в июле посетить Закарпатскую область.

Об этом он сказал на совместной с Президентом Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции в Будапеште.

"Надеюсь, что через две недели мы снова увидимся в Мукачево", - сказал премьер.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЮЩЕНКО и Ф.ДЮРЧАНЬ информировали, что в ходе своей встречи обсудили вопрос пограничного и энергетического сотрудничества.

По словам В.ЮЩЕНКО, среди обсужденных тем, в частности, организация эффективной совместной работы таможен и обустройство пограничных переходов, развитие транспортных коридоров.

Кроме того, Президент Украины и премьер-министр Венгрии уделили внимание теме национальных меньшинств в Украине и Венгрии. В.ЮЩЕНКО отметил, что позиции обеих стран по этому вопросу уже неоднократно декларировались: «Это взаимоприемлемая политика, которая в своей основе признает максимальное удовлетворение потребностей национальных меньшинств». Стороны, кроме того, коснулись темы общего исторического прошлого.

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил важность для Украины развития отношений с Венгрией. «Для нас Венгрия это не просто сосед, в определенном контексте это наш европейский партнер, адвокат, который сопровождает значительную часть наших интересов через эффективную политику добрососедства», – сказал Президент.

В свою очередь Ф.ДЮРЧАНЬ отметил, что двусторонние отношения стран на сегодня чрезвычайно динамично развиваются и «обогащаются».