Северная Корея на 10 месяцев закрыла университеты: студентов - на стройки

Власти КНДР на десять месяцев закрыли все университеты, чтобы направить студентов на ударные стройки и другие работы по случаю приближающегося в апреле будущего года 100-летия со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена сообщает Newsru.

Исключение сделано только для учащихся выпускных курсов и иностранцев, сообщает информационное агентство Киодо из Сеула.

В апреле 2012 года в КНДР пройдут беспрецедентные по размаху торжества по поводу 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена - отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ира.

Объявлено, что к этому времени страна должна совершить мощный скачок в развитии экономики, передает ИТАР-ТАСС.

Сами торжества состоятся под лозунгом "Откроем двери великой, процветающей и мощной нации".

В связи с этим в КНДР сейчас развернуты многочисленные стройки, включая сооружение высотных жилых домов в центре Пхеньяна.