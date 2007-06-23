Качинский гордится успехом плана ”Б”
«Для нас это подходит даже больше, чем квадратный корень...»
Глава польского правительства Ярослав КАЧИНСКИЙ назвал «успехом» результаты саммита Европейского Союза, на котором Варшаве удалось отложить вступление новых правил принятия решений в блоке.
Как сообщает Associated Press, Я.КАЧИНСКИЙ заявил, что благодарить за это надо его брата-близнеца Леха.
«Это успех для Польши, - сказал Я.КАЧИНСКИЙ. - И это успех Леха КАЧИНСКОГО», - сказал он.
По словам польского премьера, Польша подготовила план «Б», и в итоге он был принят.
«Для нас это подходит даже больше, чем квадратный корень», - сказал польский премьер-министр.
Варшава предлагала ранее наделить голос каждой страны весом, пропорциональным квадратному корню из ее населения. В итоге была принята формула, которая дает Польше непропорциональный ее населению вес до 2014 года, а также - с некоторым оговорками - еще на последующие три года.
С 2017 года решения, требующие поддержки квалифицированного большинства, будут приниматься 55% государств и представителями 65% населения Европейского Союза.
Как сообщал УНИАН, в ходе прошедших 22-23 июня почти 19-часовых непрерывных переговоров, Польша предлагала отложить вступление новой системы подсчета голосов в силу до 2020 года. Для достижения компромисса Президент Франции Николя САРКОЗИ, премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР и президент Литвы Валдас АДАМКУС провели длительные переговоры с Я.КАЧИНСЬКИМ, находившимся в Варшаве, хотя представлять Польшу в Совете ЕС, соответственно с ее конституционной системой, должен Президент, Л.КАЧИНСКИЙ.