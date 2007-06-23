Качинский гордится успехом плана ”Б”

Глава польского правительства Ярослав КАЧИНСКИЙ назвал «успехом» результаты саммита Европейского Союза, на котором Варшаве удалось отложить вступление новых правил принятия решений в блоке.

Как сообщает Associated Press, Я.КАЧИНСКИЙ заявил, что благодарить за это надо его брата-близнеца Леха.

«Это успех для Польши, - сказал Я.КАЧИНСКИЙ. - И это успех Леха КАЧИНСКОГО», - сказал он.

По словам польского премьера, Польша подготовила план «Б», и в итоге он был принят.

«Для нас это подходит даже больше, чем квадратный корень», - сказал польский премьер-министр.

Варшава предлагала ранее наделить голос каждой страны весом, пропорциональным квадратному корню из ее населения. В итоге была принята формула, которая дает Польше непропорциональный ее населению вес до 2014 года, а также - с некоторым оговорками - еще на последующие три года.

С 2017 года решения, требующие поддержки квалифицированного большинства, будут приниматься 55% государств и представителями 65% населения Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, в ходе прошедших 22-23 июня почти 19-часовых непрерывных переговоров, Польша предлагала отложить вступление новой системы подсчета голосов в силу до 2020 года. Для достижения компромисса Президент Франции Николя САРКОЗИ, премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР и президент Литвы Валдас АДАМКУС провели длительные переговоры с Я.КАЧИНСЬКИМ, находившимся в Варшаве, хотя представлять Польшу в Совете ЕС, соответственно с ее конституционной системой, должен Президент, Л.КАЧИНСКИЙ.