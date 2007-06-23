Евросоюз пересмотрит соглашения о своем создании

Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН) утвердил мандат на переговоры о внесении изменений в два Соглашения ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня утром на пресс-конференции канцлер председательствующей в ЕС Германии Ангела МЕРКЕЛЬ после 19 часов непрерывных переговоров.

Согласно с мандатом для Межправительственной конференции, изменению будут подлежать два соглашения ЕС: Соглашение о Европейском Союзе, подписанное в 1992 году в Маастрихте, Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанное в 1957 году в Риме.

Согласно с мандатом, Межправительственная конференция должна наработать так называемое Соглашение реформир, при этом название “Соглашение о создании Европейского Содружества” будет заменено на название “Соглашение о функционировании Союза”.

Совет ЕС решил, что измененные соглашения не будут иметь Конституционного характера, должность “Министра иностранных дел Союза” будет носить название “Верховный представитель Союза по иностранным делам и политики безопасности”. Мандат предусматривает, что в ходе обсуждения изменений к Соглашениям ЕС должно приниматься во внимание уважение к компетенции ЕС и стран-членов и разграничение компетенций, специфическая природа Общей внешней политики и политики безопасности, усиление роли национальных парламентов, право стран-членов не подписывать Хартию фундаментальных прав и не принимать участия в сотрудничестве полиции и органов юстиции по криминальным вопросам.

Мандатом предусматривается, что Соглашение о Европейском Союзе будет иметь лишь перекрестную ссылку на Хартию фундаментальных прав, предоставляя ей обязательный характер, но, с другой стороны, устанавливая границы ее применения. В частности, Великобритания, которая категорически выступала против присоединения к Хартии, получила право на так называемую “опцию выхода”.

Национальные парламенты получат больший срок на рассмотрение проектов законодательства, которое принимается по принципу субсидиарности (когда приоритет в принятии решения принадлежит нижнему органу власти), - с 6 до 8 недель.

Мандат предусматривает внедрение подсчета голосов за принятие решений, которые нуждаются лишь в согласии квалифицированного большинства, принципа “двойного большинства”, когда решение считается принятым, если за него проголосовали представители 55% стран и 65% население ЕС.

Как сообщила А.МЕРКЕЛЬ, в ходе переговоров было достигнуто решение о том, что этот принцип подсчета голосов будет применяться с 2014 года с переходным периодом до начала 2017 года. Польша сначала не соглашалась на внедрение такой системы, предлагая другой подход - голосование по принципу деления голосов пропорционально квадратному корню от количества населения в ЕС, однако позже на протяжении дня изменяла свою позицию, сначала, предлагая внедрить систему “двойного большинства” с 2020 года, а затем - с 2016 года.

“Если бы мы внедряли эту систему с 2016 года, то реально она бы заработала с 2019 года”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Согласно с мандатом, планируется внести изменения в состав Европарламента, Еврокомиссии, усилить роль Президента Еврокомиссии, превратить Совет ЕС в институцию и создать офис Президента, изменить систему 6-месячного президентства в Советах министров ЕС. Мандатом также предусматривается некоторое облегчение условий

присоединения новых стран к ЕС. В частности, выполнение Копенгагенских критериев, согласно с предоставленным мандатом, не должно быть обязательным условием для вступления, а лишь браться во внимание при принятии окончательного решения, которое будет приниматься Советом ЕС после консультаций с Еврокомиссией и получения оценки Европарламента.

Как сообщал УНИАН, вопрос внесения изменений к Соглашениям ЕС был главным вопросом порядка дневного саммита председателей государств и правительств стран-членов ЕС. Первый день работы саммита не принес никаких результатов. 22 июня утром стороны начали переговоры, которые завершились лишь около 6 утра 23 июня принятием решения о созыве Межправительственной конференции, которая должна окончательно согласовать предложенные изменения и наработать окончательный вариант текста. Планируется, что работа конференции должна быть завершенная до конца 2007 года.