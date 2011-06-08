В Либерии 275 украинских миротворцев получили медали Организации Объединенных Наций “За службу миру”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, награждение миротворцев состоялось в ходе «Парада медалей» в базовом лагере 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины сил Миссии ООН в Либерии.

В торжествах приняли участие специальный представитель Генерального секретаря и Координатор операций ООН в Либерии Элен Маргарет ЛОЙ, исполняющий обязанности командующего силами Миссии ООН в Либерии бригадный генерал Джон КВАЗИ, командир 56-го отдельного вертолетного отряда полковник Петр ПЛИС, представители других миротворческих контингентов, местных органов власти, военные наблюдатели и многочисленные гости.

«От имени Генерального секретаря Миссии ООН я бы хотела передать искреннюю благодарность украинской власти за участие в миротворческой Организации Объединенных Наций, – отметила Э.М.ЛОЙ. – В проблемных ситуациях, в которых мы работаем в Либерии, многие задания миссии в основном выполняются благодаря нашим украинским коллегам и их надежным вертолетам. Вы играете особую роль в транспортировке нашего персонала и груза во все уголки Либерии».

Также, добавила она, недавно украинские миротворцы доказали, что являются послами мира. «Именно вашими решительными действиями были внесены изменения в разрешение конфликта послевыборных баталий в Кот-д’Ивуарие», – сказала Э.М.ЛОЙ и поблагодарила личный состав, кто служил и продолжает служить в Кот-д’Ивуаре.

В рамках мероприятия гостям были продемонстрированы образцы военной техники, состоящие на вооружении в вертолетном отряде, и вручены памятные сувениры.