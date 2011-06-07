Состояние президента Йемена хуже, чем предполагалось
23:49, 07 июня 2011Мир
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В Сане собрались тысячи манифестантов
Президент Йемена Али Абдалла Салех в ходе ракетного обстрела его резиденции в прошлую пятницу пострадал значительно больше, чем сообщалось прежде, рассказал Би-би-сипредставитель правительства США.
По словам американского чиновника, говорившего на условиях анонимности, у Салеха обожжены 40% тела, а также внутричерепное кровоизлияние.
По имеющимся сведениям, днем ранее в Саудовской Аравии ему была сделана операция с целью удаления осколков от взрыва из грудной клетки. Сообщается, что операция прошла успешно.
Тем временем, в столице Йемена собрались тысячи манифестантов с требованием к исполняющему обязанности президента Абдулле Мансуру Хади сформировать переходное правительство.
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