США снимают санкции с нового палестинского правительства

23:01, 18 июня 2007
Мир
720 0

Об этом заявила Кондолизза Райс

СШААдминистрация президента США Джорджа Буша снимает экономические и политические санкции с нового палестинского правительства, приведенного к присяге председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом. Об этом сообщила госсекретарь Соединенных Штатов Кондолизза Райс, передает Associated Press. "Я сказала новому премьер-министру автономии Саламу Файаду, что мы хотим работать с его правительством и поддерживать его в обеспечении лучшей жизни палестинскому народу", - заявила К.Райс.

Ранее Евросоюз пообещал возобновить оказание прямой помощи Палестинской автономии с целью поддержать новое правительство.

М.Аббас 17 июня привел к присяге чрезвычайное правительство автономии. Оно сменит распущенный ранее кабинет министров, сформированный представителями движения ХАМАС. Главой нового правительства назначен Салам Файад, который также будет занимать должность министра финансов.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter