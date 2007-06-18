США снимают санкции с нового палестинского правительства

Администрация президента США Джорджа Буша снимает экономические и политические санкции с нового палестинского правительства, приведенного к присяге председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом. Об этом сообщила госсекретарь Соединенных Штатов Кондолизза Райс, передает Associated Press. "Я сказала новому премьер-министру автономии Саламу Файаду, что мы хотим работать с его правительством и поддерживать его в обеспечении лучшей жизни палестинскому народу", - заявила К.Райс.

Ранее Евросоюз пообещал возобновить оказание прямой помощи Палестинской автономии с целью поддержать новое правительство.

М.Аббас 17 июня привел к присяге чрезвычайное правительство автономии. Оно сменит распущенный ранее кабинет министров, сформированный представителями движения ХАМАС. Главой нового правительства назначен Салам Файад, который также будет занимать должность министра финансов.