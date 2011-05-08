Рабочая партия добилась исторического успеха на выборах в Сингапуре
09:39, 08 мая 2011Мир
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Но до власти еще далеко
Правящая в Сингапуре Партия народного действия одержала убедительную победу на прошедших в субботу выборах, получив 81 из 87 мест в парламенте страны, сообщает Радио Свобода.
Партия бессменно находится у власти более 50 лет - со времени получения Сингапуром независимости.
Наблюдатели отмечают, что оппозиция добилась на выборах исторического успеха. Рабочая партия, которая в прошлом составе парламента имела всего один мандат, теперь получила 6 мест, причем в одном из округов ее представитель победил министра иностранных дел Сингапура Джорджа Йео, который баллотировался от правящей партии.
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