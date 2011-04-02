Повстанцы в Ливии попали под авиаудар коалиции

Один из самолетов сил коалиции, призванных обеспечивать выполнение запрета на полеты над Ливией, нанес удар по автоколонне повстанцев.

Колонна из пяти автомобилей, в составе которых была машина скорой помощи, двигалась по дороге из города Брега в Адждабию.

НАТО расследует информацию об авиаударе в Ливии, в результате которого погибли по крайней мере 10 повстанцев.

"НАТО очень серьезно относится к сообщениям об убийствах мирных жителей и заботится о защите гражданских лиц, - заявили Би-би-си в НАТО. - У нас нет точной информации об этом происшествии, однако, если кто-то открывает огонь по нашим самолетам, у них есть право защищать себя".

Один из самолетов альянса открыл огонь по конвою из пяти автомобилей. Причиной атаки стал выстрел из зенитного орудия.

Агентство Reuters цитирует одного из повстанцев, который утверждает, что выстрел был сделан сторонником Каддафи, "затесавшимся" в их ряды.