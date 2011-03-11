Цунами достигло США, разбиты 35 кораблей и причалы

Цунами, образовавшееся после мощного землетрясения в Японии, достигло Западного побережья США; в прибрежных районах Калифорнии свои дома покинули тысячи человек, сообщает Би-би-си.

Гигантская волна потеряла силу и не принесла значительных разрушений: в городе Крезент-сити, расположенном на границе Калифорнии со штатом Орегон, разбиты около 35 кораблей, стоявших в бухте.

По данным местных властей, в Санта-Крузе причалам и кораблям причинен ущерб на сумму около 2 млн долларов. В этом городе в море были смыты четыре человека, однако сейчас все они спасены.