Цунами докатилось до Мексики
Угроза продлится еще несколько часов
Волны цунами высотой до 70 сантиметров зарегистрированы на побережье города Энсенада, штат Нижняя Калифорния, сообщила журналистам генеральный координатор штаба Гражданской обороны Мексики Лаура Гурса Хайдар. Жертв и разрушений не зарегистрировано, сообщает РИА "Новости".
Штаб просит население тихоокеанского побережья сохранять спокойствие и не поддаваться панике. "Событие продолжаются, тревога цунами не снята", - заявила Хайдар.
Штаб гражданской обороны Мексики в пятницу объявил об угрозе цунами на тихоокеанском побережье этой латиноамериканской страны. В сообщении мексиканских спасателей гражданам предписано покинуть все пляжи и низины на побережье, запрещается выход судов в море.
По данным штаба гражданской обороны Мексики, угроза цунами, вызванное сильнейшим землетрясением в Японии, продлится еще несколько часов.