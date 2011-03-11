Цунами докатилось до Мексики

Волны цунами высотой до 70 сантиметров зарегистрированы на побережье города Энсенада, штат Нижняя Калифорния, сообщила журналистам генеральный координатор штаба Гражданской обороны Мексики Лаура Гурса Хайдар. Жертв и разрушений не зарегистрировано, сообщает РИА "Новости".

Штаб просит население тихоокеанского побережья сохранять спокойствие и не поддаваться панике. "Событие продолжаются, тревога цунами не снята", - заявила Хайдар.

Штаб гражданской обороны Мексики в пятницу объявил об угрозе цунами на тихоокеанском побережье этой латиноамериканской страны. В сообщении мексиканских спасателей гражданам предписано покинуть все пляжи и низины на побережье, запрещается выход судов в море.

По данным штаба гражданской обороны Мексики, угроза цунами, вызванное сильнейшим землетрясением в Японии, продлится еще несколько часов.