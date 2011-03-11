В Японии цунами смыло пассажирский поезд

Полиция Мияги (Япония) объявила об обнаружении от 200 до 300 трупов на улицах Сендая.

Об этом сообщает телеканал France 24.

Кроме того, в сообщении говорится о сильном взрыве на нефтехимическом комплексе в префектуре Мияги на северо-востоке страны.

Также со ссылкой на AFP телеканал сообщает, что после цунами в Мияги пропал без вести пассажирский поезд, который так и не прибыл на станцию, где его ожидали.

Как сообщал УНИАН, в Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 8,9 баллов. После этого на побережье обрушилось цунами мощнейшей разрушительной силы.