В Японии цунами смыло пассажирский поезд
16:04, 11 марта 2011Мир
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Число жертв землетрясения растет
Полиция Мияги (Япония) объявила об обнаружении от 200 до 300 трупов на улицах Сендая.
Об этом сообщает телеканал France 24.
Кроме того, в сообщении говорится о сильном взрыве на нефтехимическом комплексе в префектуре Мияги на северо-востоке страны.
Также со ссылкой на AFP телеканал сообщает, что после цунами в Мияги пропал без вести пассажирский поезд, который так и не прибыл на станцию, где его ожидали.
Как сообщал УНИАН, в Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 8,9 баллов. После этого на побережье обрушилось цунами мощнейшей разрушительной силы.
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