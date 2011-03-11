В Японии закрыли четыре АЭС вблизи эпицентра землетрясения

Сегодня, 11 марта, МАГАТЭ сообщает, что по соображениям безопасности были закрыты четыре японские АЭС, находящиеся ближе всего к эпицентру землетрясения.

В частности, в аварийном порядке были остановлены системы охлаждения первого и второго реакторов АЭС в префектуре Фукусима после обнаружения неполадок на одном из них.

Кроме того, японские СМИ сообщили, что после землетрясения пожар вспыхнул в машинном отделении атомной электростанции в городе Онагава, префектура Мияги.

Ранее премьер-министр Японии Наото Кан собщил, что на японских АЭС после землетрясения не зафиксировано утечек радиации.

"Коммерсант-Украина"