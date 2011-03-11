В Японии закрыли четыре АЭС вблизи эпицентра землетрясения
15:48, 11 марта 2011Мир
1671
По соображениям безопасности
Сегодня, 11 марта, МАГАТЭ сообщает, что по соображениям безопасности были закрыты четыре японские АЭС, находящиеся ближе всего к эпицентру землетрясения.
В частности, в аварийном порядке были остановлены системы охлаждения первого и второго реакторов АЭС в префектуре Фукусима после обнаружения неполадок на одном из них.
Кроме того, японские СМИ сообщили, что после землетрясения пожар вспыхнул в машинном отделении атомной электростанции в городе Онагава, префектура Мияги.
Ранее премьер-министр Японии Наото Кан собщил, что на японских АЭС после землетрясения не зафиксировано утечек радиации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter