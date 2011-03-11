Мальта отказалась быть посредником между Каддафи и ЕС

Мальта отказалась участвовать в реализации плана ливийского правительства, и выступить посредником между режимом Муаммара КАДДАФИ и ЕС.

Как сообщает AFP, об этом речь идет в опубликованном сегодня комментарии премьер-министра Мальты Лоуренса ГОНЗИ.

«Мы сказали ливийцам прямо и четко, что на этом этапе, не может быть никакого посредничества», - заявил премьер Мальты, встречавшийся с представителем Ливии в среду, 9 марта.

При этом, премьер Мальты отметил, что ливийские власти должны прислушиваться к желанию народа.

Как сообщал УНИАН, сегодня ситуация в Ливии обсуждается лидерами стран-членов ЕС на чрезвычайном заседании Европейского Совета в Брюсселе.

В минувшую среду, 9 января, представитель М.КАДДАФИ посетил сначала Мальту а потом Португалию.