Многомиллиардный секретный фонд позволит Каддафи долго воевать

Муамар Каддафи располагает многомиллиардной суммой наличных денег, которая спрятана в Триполи, пишет газета New York Times со ссылкой на источник в разведке США и других западных спецслужб.

Как стало известно изданию, огромные суммы наличных хранятся у полковника Каддафи в ливийском Центральном банке и других банках в ливийской столице и ее окрестностях. Источники утверждают, что с начала вооруженного конфликта в этом североафриканском государстве часть денег была перевезена из банков в резиденцию Каддафи. Известно, что наличные суммы разделены на ливийские динары, доллары США и, возможно, на другую валюту. Деньги на личных счетах Муамара Каддафи, скорее всего, являются малой частью той суммы, которая есть в его распоряжении, сообщил газете эксперт по Ближнему Востоку Кеннет Барден. Эти астрономические деньги позволят Каддафи долго противостоять вооруженным сторонникам оппозиции, в частности, финансировать африканских наемников, отмечает издание.

Страны Европейского Союза во вторник, 8 марта, договорились о введении дополнительных финансовых санкций против охваченной столкновениями Ливии, предусматривающих, в частности, замораживание средств суверенного фонда и центрального банка страны, напоминает РИА Новости.

В конце февраля ЕС за применение насилия в отношении мирных манифестантов ввел запрет на въезд в страны Евросоюза 26 лиц, включая Муамара Каддафи и пятерых членов его семьи, были заморожены их активы в Европе. Совет ЕС также одобрил введение запрета на поставки в Ливию оружия, боеприпасов и спецсредств.