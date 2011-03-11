Евросоюз разрабатывает новые санкции против Лукашенко

03:12, 11 марта 2011
Мир
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Чтобы меньше задевали страну

Евросоюз разрабатывает новые санкции против предприятий, которые оказывают финансовую поддержку белорусской номенклатуре и лично президенту Александру Лукашенко, сообщает интернет-портал euobserver.com.

Новые штрафные меры затронут госсредства, находящиеся в распоряжении Лукашенко, и личную прибыль белорусского президента, но позволят избежать негативных последствий для экономики Беларуси в целом, а также европейских компаний, имеющих экономические интересы в этой стране.

 

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