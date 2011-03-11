Красный Крест: в Ливии начинается гражданская война

Международный комитет Красного Креста заявил, что Ливия погружается в гражданскую войну, сообщает Би-би-си.

Президент комитета Якоб Келленбергер назвал недопустимым то, что сотрудники Красного креста не имеют доступа во многие районы страны, где проходят боевые действия.

Он подчеркнул, что многие ливийцы оказались в блокаде и не могут получить гуманитарную помощь в течение 24 дней - с начала конфликта в стране.