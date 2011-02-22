Лукашенко: Я бы не остановился перед тем, чтобы использовать армию

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что для удержания стабильности в Беларуси готов использовать армию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил 21 февраля во время посещения 2-й инженерной бригады Вооруженных сил, дислоцированной в поселке Сосны под Минском.

"Слава Богу, нам не пришлось задействовать Вооруженные силы. Если бы ситуация повернулась таким образом, что возникла бы реальная угроза переворота в нашей стране, угроза для десятимиллионного народа, я бы не остановился перед тем, чтобы использовать Вооруженные силы", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, оценивая события 19 декабря 2010 года (когда милиция с применением силы подавила в Минске мирную акцию протеста против результатов президентских выборов).

Президент Беларуси считает оправданным шагом использование армии "для наведения конституционного порядка в стране".

"Возьмите Египет с 80-миллионным населением. Что, там 80 млн. человек восстали? Миллиона не было, называли цифру около 100 тысяч человек. Даже если 100 тысяч - по отношению к 80-миллионному Египту это какой процент? Перевернули страну и ситуацию там - еще неизвестно, чем она закончится, - от кровопролития спасла армия - спокойными действиями", - считает он.

"Если проиграли, найдите мужество это признать. Сейчас нас давят, пугают какими-то экономическими санкциями, на что я прямо хочу заявить: если кто-то из нашего внешнего окружения хочет в Беларуси иметь вариант Чечни на Западе - это не проблема, но будет посложнее, чем Чечня. Я думаю, это никому не надо. Если кое-кто хочет здесь иметь что-то похлеще, чем Косово, я думаю, это тоже не проблема. Но европейцам это не надо. Мы свою землю, территорию будем защищать всеми имеющимися средствами и ресурсами", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО, которого поддержали около 80% избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в президенты.