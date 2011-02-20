В Ливии снова расстреляли демонстрацию

Военнослужащие ливийской амии снова расстреляли демонстрацию в г.Бенгази, на этот раз погибли не менее 15 человек. В городе проходили похороны участников акций протеста, погибших накануне. Похоронная церемония переросла в новый митинг, и тогда военные открыли огонь из пулеметов по толпе, передает Associated Press.

Обе противоборствующие стороны обвиняют друг друга в привлечении наемников из других стран, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Оппозиция заявляет, что власти Ливии наняли боевиков из-за рубежа для разгона демонстраций, так как войска этой страны отказываются стрелять в народ. В то же время местные СМИ информируют, что представители иностранных государств участвуют в антиправительственных выступлениях, нападая на работников полиции и поджигая здания органов власти. Сегодня сообщалось об аресте "десятков иностранцев", которые участвовали в погромах.