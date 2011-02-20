Демонстранты в Марокко потребовали ограничить власть короля

В Марокко начались массовые выступления с требованием политических реформ, ограничения власти короля Мохаммеда VI и борьбы с коррупцией.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters, в столице страны Рабате на улицы вышли не менее двух тысяч человек. Некоторые из демонстрантов развернули флаги Египта и Туниса. Участники выступлений выкрикивали лозунги "Народ отвергает конституцию, написанную для рабов" и "Народ требует падения автократии".

AFP сообщает, что аналогичные волнения начались в крупнейшем городе Марокко Касабланке, где на улицы вышли около тысячи человек. Демонстрации планируются и в других городах, в том числе в Марракеше - третьем по величине городе Марокко и одном из туристических центров страны.

Массовые выступления в Рабате и Касабланке обошлись без столкновений с полицией.

По своему государственному устройству Марокко является конституционной монархией с выборным парламентом. Однако король обладает чрезвычайно широкими полномочиями: он играет ключевую роль в назначении премьер-министра и членов правительства, имеет право распускать парламент и вводить в стране чрезвычайное положение. Участники массовых выступлений добиваются конституционной реформы и демократизации политической системы.