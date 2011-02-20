В Китае попытались начать "жасминовую революцию"

В Китае задержаны около 100 правозащитников после того, как в интернете появилось сообщение с призывом провести демонстрации в 13 городах страны.

Предполагается, что сообщение, призывающее к "жасминовой революции" по аналогии с волной протестов на Ближнем Востоке, было распространено диссидентским веб-сайтом, находящимся в США.

Цензоры китайского правительства заблокировали слово "жасминовый" в интернет-поисковиках. Однако как сообщает корреспондент Би-би-си из Шанхая, несколько человек все же вышли на демонстрацию, которая вскоре была разогнана полицией.

В Пекине полиция и военные в воскресенье предотвратили демонстрацию на оживленной пешеходной улице Ванфуцзин в центре города, сообщает корреспондент РИА "Новости". Информации о задержанных пока не поступало, многие из них, как это часто бывает в КНР, случайные прохожие. По свидетельству очевидцев, часть демонстрантов также попыталась развернуть акцию на площади Тяньаньмэнь, но усиленные наряды полици в считанные минуты пресекли попытку.