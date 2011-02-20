Лукашенко: беспорядки в арабском мире учат никому не верить

Главный урок для Белоруссии от беспорядков в арабском мире - это то, что страна должна идти своим путем, заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу журналистам.

"Урок для нас - никому нельзя верить, ни на кого нельзя полагаться. Только на свои силы", - приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, сильных боятся и не любят, поэтому Белоруссию "долбали, долбают и будут долбать".

Белорусский лидер считает, что от ситуации в арабском мире "будет жарко всем" и прежде всего - Евросоюзу и США.

"Мы еще будем созерцать, как от этой тунисизации и каиризации мир вздрогнет и не один раз", - убежден Лукашенко.

По его мнению, ЕС и США бросили лидеров этих стран, между тем, если бы Евросоюз и Америка выступили против исламизации, то пожар в арабских странах можно было бы погасить. Сегодня четко уже просматривается, кто придет к власти в этих странах, полагает Лукашенко.

"Когда там (Египте, Тунисе) начались волнения, они кинули своих визави - президентов - и начали требовать демократии... Вот их честность и порядочность", - сказал президент Белоруссии.