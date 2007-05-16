Румыны решат судьбу импичмента президенту

В Румынии в субботу, 19 мая, по решению парламента пройдет всенародное голосование, на котором избирателям предстоит ответить на вопрос: "Согласны ли вы с отставкой президента Румынии Траяна БЭСЕСКУ от должности?".

Как сообщает РИА «Новости»,за приостановление полномочий президента в апреле этого года высказались 322 депутата румынского парламента, против - 108, 10 воздержались.

Депутаты, представляющие в парламенте Румынии левую оппозицию, обвиняют Т.БЭСЕСКУ в "тоталитарных наклонностях", злоупотреблении властью, в том числе в прослушивании телефонных разговоров членов правительства, коррупции и другом. По мнению оппозиции, президент также виновен в разжигании конфликтов между политическими группами и в нанесении ущерба имиджу Румынии внешнеполитическими заявлениями, которые не вытекали из программы коалиции и не были согласованы с парламентом и правительством.

Конституционный суд Румынии, рассмотрев в начале апреля обращение группы депутатов, признал, однако, что нарушения Т.БЭСЕСКУ носят "незначительный характер и не могут служить основанием для отстранения от должности". В ответ депутаты-сторонники импичмента заявили, что президент использовал данные спецслужб для давления на судей КС.