В посольство обратились 50 украинцев - хотят уехать из Египта

В Посольство Украины в Египте по поводу эвакуации обратились около 50 украинцев.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

На протяжении сегодняшнего дня в Посольство Украины в Египте обращаются граждане Украины, которые находятся на консульском учете, с вопросами относительно возможной эвакуации.

В связи с напряженной ситуацией в Каире, Александрии и Суэце, МИД Украины в срочном порядке прорабатывает вопрос эвакуации наших соотечественников, которые обратились в Посольство Украины в Египте.

Украинскому Посольству в Каире поручено поддерживать связь с гражданами Украины и составлять списки желающих вернуться на Родину.

Предполагается, что 1 февраля будет выполнен чартерный рейс из Каира в Киев, которым будут отправлены граждане Украины, обратившиеся в Посольство Украины в Египте, а также семьи украинских дипломатов, работающих в АРЕ.

В то же время граждане, которые находятся в Египте с туристической целью, преимущественно в городах Хургада и Шарм-эль-Шейх, в Посольство Украины с вопросами досрочного возвращения на Родину не обращались.