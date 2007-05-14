Президент Ирана поклялся жестоко отомстить США

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД поклялся "жестоко отомстить" Соединенным Штатам Америки, если они решат атаковать его страну.

Как сообщает Рейтер, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Если они это сделают – это будет их ошибкой, возмездие Ирана будет жестоким, и они пожалеют», - сказал М.АХМАДИНЕЖАД добавив, что Иран способен защитить себя.

Он отметил, что страны Ближнего Востока должны "избавиться" от дислоцированных на их территории иностранных военных контингентов, которые, по его мнению, существенно усугубляют ситуацию с безопасностью в регионе.

М.АХМАДИНЕЖАД также заявил, что Запад не в состоянии остановить атомные программы Тегерана. "Супердержава (США) не сможет препятствовать нам в овладении атомной энергетикой», - подчеркнул он.