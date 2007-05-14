Джордж Буш повторил ”выступление Ельцина”

Президент США Джордж Буш под объективами телекамер и в присутствии десятков тысяч зрителей собственноручно подирижировал сводным симфоническим оркестром в составе 400 исполнителей, включая 50 музыкантов государственного симфонического оркестра штата Вирджиния.

Буш взял дирижерскую палочку у дирижера оркестра Джоанн Фалетты, поднялся за дирижерский пульт и, размахивая взятой в правую руку палочкой, "помог" оркестру сыграть несколько пассажей известного американского патриотического марша The Stars and Stripes Forever, который в соответствии с решением американского конгресса является официальным государственным маршем США, передает РИА Новости.

Встреченное смехом и улыбками "выступление" главы Белого дома, состоявшееся в присутствии первой леди США Лоры Буш, губернатора штата Вирджиния Тимоти Кейна и других высокопоставленных гостей, произошло 13 мая на торжественном праздновании 400-летия Джеймстауна (штат Вирджиния) - первого поселения выходцев из "старого света" на территории нынешних США.

"Хотя Фалетта потом дала высокую оценку дирижированию президента, находившимся в составе аудитории показалось, что его (Буша) представление о ритме не совсем совпало с представлением музыкантов", констатирует вирджинская газета Richmond Times dispatch.