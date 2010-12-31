Президент Европарламента - о приговоре Ходорковскому: я разочарован

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК разочарован решением Хамовнического суда Москвы по второму делу против экс-совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила ХОДОРКОВСКОГО и Платона ЛЕБЕДЕВА.

Об этом идет речь в его комментарии, переданном агентству УНИАН.

«Я очень разочарован. Дело М.ХОДОРКОВСКОГО было лакмусовым тестом относительно того, как с верховенством права и правами человека обращаются в сегодняшней России», - заявил Президент Европарламента.

Он также выразил свою солидарность с семьей М.ХОДОРКОВСКОГО, а частности, с его матерью Мариной Филипповной.

Как сообщал УНИАН, Хамовнический суд Москвы 30 декабря приговорил М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА к 14 годам каждого, сочтя доказанной их вину в хищениях 218 млн тонн нефти на 450 млрд. рублей и 7,5 млрд. долларов у дочерних предприятий компании.

Оба фигуранта дела ЮКОСа сейчас отбывают 8-летние сроки наказания.

Новый срок наказания в 14 лет будет отсчитываться для М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА с 2003 года, то есть оба фигуранта должны выйти на свободу в 2017 году.