Аргентина страдает от аномальной жары.

В Буэнос-Айресе днем температура воздуха поднимается до 36 градусов по Цельсию, передают “Подробности”.

Местная власть объявила максимальный красный уровень тревоги. Он означает, что от жары может пострадать кто-либо, а не только дети, пенсионеры и люди с больным сердцем. Жара также может загубить значительную часть урожая.

Сейчас в южном полушарии в самом разгаре лето.

По словам метеоролога Мириам АНДРИОЛИ, “на протяжении последних нескольких дней интенсивные потоки горячего воздуха надвигаются на Аргентину со стороны Бразилии и Парагвая. Они захватывают северную и центральную часть нашей страны. Как следствие, температура воздуха повышается до 35-36 градусов по Цельсию, а местами достигает даже 42”.