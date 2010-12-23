КГБ Беларуси не пускает адвоката к арестованному экс-кандидату

Адвокат Татьяна СИДОРЕНКО до сих пор не может встретиться со своим подзащитным, экс-кандидатом в президенты Беларуси Владимиром НЕКЛЯЕВЫМ, который с тяжелой травмой после нападения спецназа 19 декабря был перемещен из больницы в СИЗО Комитета государственной безопасности Беларуси.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.

Т.СИДОРЕНКО обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру Беларуси о нарушении прав задержанного на защиту, однако, пока никто на это не отреагировал.

Адвокат надеется, что сообщения, распространенные в социальных сетях о смерти В.НЕКЛЯЕВА в СИЗО КГБ, не соответствуют действительности. "Я надеюсь, что это неправда. Или большие мистификации. Передачу для него приняли. Я на имя председателя КГБ написала документ, чтобы НЕКЛЯЕВ смог подписать жалобу в Центральную избирательную комиссию, чтобы они посодействовали, поскольку я не могу к нему попасть. Они приняли эти документы и я не видела никакой их озабоченности. Возможно, это тайна даже для сотрудников. Возможно, они хорошо играют свои роли, но я надеюсь, что это неправда", - пояснила Т.СИДОРЕНКО.

Адвокат также сообщила, что сегодня предпримет очередную попытку встретиться с В.НЕКЛЯЕВЫМ.

Как сообщал УНИАН, В.НЕКЛЯЕВ был жестоко избит во время движения колонны на Октябрьскую площадь Минска, где планировалось проведение митинга после закрытия избирательных участков по выборам Президента Беларуси 19 декабря. В тот же день он был госпитализирован в Больницу скорой помощи с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако оттуда он был перемещен в следственный изолятор КГБ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО 22 декабря заявил, что экс-кандидат в президенты Беларуси В.НЕКЛЯЕВ находится на лечении.

"Он находится на лечении, и ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал В.ВЕЛИЧКО.