У главы Грузинской церкви теперь другой титул

03:36, 22 декабря 2010
Мир
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"...лучше отражающий канонические границы"

На заседании Священного синода Грузинской православной церкви, состоявшемся накануне, принято решение внести поправку в титул Католикоса-Патриарха всея Грузии, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Патриархии Грузии.

Отныне полное название титула главы Грузинской православной церкви звучит так - Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Абхазии и Пицунды, Святейший и Блаженнейший Илия II.

Согласно разъяснению Патриархии, новое название лучше отражает масштабы влияния высшего духовного лица страны и конкретнее определяет канонические границы Грузинской православной церкви.

 

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