У главы Грузинской церкви теперь другой титул
03:36, 22 декабря 2010Мир
1770
"...лучше отражающий канонические границы"
На заседании Священного синода Грузинской православной церкви, состоявшемся накануне, принято решение внести поправку в титул Католикоса-Патриарха всея Грузии, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Патриархии Грузии.
Отныне полное название титула главы Грузинской православной церкви звучит так - Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Абхазии и Пицунды, Святейший и Блаженнейший Илия II.
Согласно разъяснению Патриархии, новое название лучше отражает масштабы влияния высшего духовного лица страны и конкретнее определяет канонические границы Грузинской православной церкви.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter