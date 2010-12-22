У главы Грузинской церкви теперь другой титул

На заседании Священного синода Грузинской православной церкви, состоявшемся накануне, принято решение внести поправку в титул Католикоса-Патриарха всея Грузии, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Патриархии Грузии.

Отныне полное название титула главы Грузинской православной церкви звучит так - Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Абхазии и Пицунды, Святейший и Блаженнейший Илия II.

Согласно разъяснению Патриархии, новое название лучше отражает масштабы влияния высшего духовного лица страны и конкретнее определяет канонические границы Грузинской православной церкви.